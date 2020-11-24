Son dakika haber | Faslı yetkili: "Batı Sahra meselesinin tarihinde yeni bir aşamadan geçiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber | Faslı yetkili: "Batı Sahra meselesinin tarihinde yeni bir aşamadan geçiyoruz"

24.11.2020 12:19
Son dakika haber | Faslı yetkili:

Son dakika haber... Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Fas ile Moritanya arasındaki Gergarat Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatılmasının ardından yeniden gündeme gelen "Batı Sahra meselesinin tarihinde yeni bir aşamadan geçildiğini" söyledi.

Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Fas ile Moritanya arasındaki Gergarat Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatılmasının ardından yeniden gündeme gelen "Batı Sahra meselesinin tarihinde yeni bir aşamadan geçildiğini" söyledi.

Halfi, Batı Sahra'da yaşanan son gelişmelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fas'ın Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı eli kolu bağlı kalmadığını vurgulayan Halfi, Fas'ın bu yönde attığı adımların birçok ülke tarafından takdirle karşılandığını ifade ederek, "Batı Sahra meselesinin tarihinde yeni bir aşamadan geçiyoruz." dedi.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de Fas ile 1991 yılında BM nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

"Operasyon, kalıcı, sürdürülebilir ve radikal bir çözüm"

Eski Hükümet Sözcüsü Halfi, Fas'ın Gergarat tampon bölgesinde düzenlediği operasyonun askeri bir eylem olmadığını, yol güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış barışçıl bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu operasyon koşullu ve geçici değil, daha çok Polisario paralı askerlerinin gelecekte sınır kapısını kapatma girişimlerini önleyecek kalıcı, sürdürülebilir ve radikal bir çözüm." ifadelerini kullandı.

Polisario Cephesi'nin, Gergarat bölgesindeki yolu defalarca kapatarak, tampon bölgede ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Halfi, "Uluslararası meşruiyetle desteklenen radikal ve kalıcı bir çözümle karşı karşıyayız. Bu da Fas Kralı 6. Muhammed'in öncülüğünde benimsenen Fas'ın yaklaşımının önemini gösteriyor." dedi.

"Anlaşmanın iptalinin propagandadan başka bir değeri ve etkisi yok"

Polisario Cephesi'nin Fas ile 1991 yılında BM nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasını iptal etmesine ilişkin de Halfi, "Bu bildirinin ayrılıkçılar için propagandadan başka bir değeri ve etkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Halfi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi hayallerden uzak tutan şey, sahada yeni bir gerçeklik oluşması ve silahla ayrılığa ulaşma hayallerini sona erdiren bir aşamanın şekillenmesidir."

Son olarak da eski Hükümet Sözcüsü Halfi, Fas'ın, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik açıdan çalışmalarını sürdürdüğünü bunun yanı sıra bölgede kalkınma projeleri, insan hakları mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve altyapının güçlendirmesiyle provokasyonları durdurmak için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Hükümet Sözcüsü, Moritanya, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Faslı yetkili: 'Batı Sahra meselesinin tarihinde yeni bir aşamadan geçiyoruz' - Son Dakika


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