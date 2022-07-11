Son dakika haber! Feribot yangınında kaybolan şoförün yakınları bu bayram da hüzünlü - Son Dakika
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Son dakika haber! Feribot yangınında kaybolan şoförün yakınları bu bayram da hüzünlü

11.07.2022 11:24
Son dakika haber! Feribot yangınında kaybolan şoförün yakınları bu bayram da hüzünlü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İTALYA'ya giderken 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) yakınları bir bayrama daha hüzünle girdi.

İTALYA'ya giderken 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) yakınları bir bayrama daha hüzünle girdi. Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Önce Ramazan Bayramı şimdi de Kurban Bayramı ailemize hüzünle geldi. Ancak Mehmet Çakır'ın akıbetinden hala bir haber yok" dedi.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. İlk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi. Sonrasında yanan feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. Yunanistan'daki 4 cesetle karşılaştırılan DNA örnekleriyle ilgili olumlu sonuç çıkmadı. Alınan DNA örneğinin tekrar inceleneceği, bu kez daha kapsamlı bir işlem yapılacağı belirtildi.

AİLESİ HABER BEKLİYORMehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür (52), Kurban Bayramı'na hüzünle girdi. Eniştesi Davut Gür, "Önce Ramazan Bayramı şimdi de Kurban Bayramı ailemiz hüzünle geçirdi. Ancak Mehmet Çakır'ın akıbetinden hala bir haber yok. Öldü mü başına bir şey mi geldi, bilmiyoruz. En azından öldüyse, cenazesini alıp memleketi Aydın'da defnetmek istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Feribot yangınında kaybolan şoförün yakınları bu bayram da hüzünlü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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