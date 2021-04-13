FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 38'i eski askeri öğrenci, 12'si de "mahrem imam" olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcılığın Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı beyanı ve benzeri) elde edilen bazı şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup, görevde bulunan 3 astsubay, 1 üsteğmen ve açıkta bulunan 1 astsubay, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen 2 astsubay, 2 emekli ve 1 istifa etmiş eski personel bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şüpheliler arasında ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca delil (itirafçı beyanı ve benzeri) bulunan, ayrıca askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen 38 kapatılan askeri okul öğrencisinin de olduğu kaydedildi.

İtirafçı beyanlarına göre FETÖ yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, toplam 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 19 ilde, çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.