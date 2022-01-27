Son dakika haber! Ford Otosan "2022 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi"nde puanını yükseltti - Son Dakika

Ford Otosan, cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan "Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (Bloomberg GEI)" performansını artırarak bu sene de listeye girdi.

Ford Otosan açıklamasına göre, şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ek olarak tedarikçilerinden bayi ağına kadar kendi ekosisteminde eşit temsiliyeti sağlama sorumluluğuyla hareket ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda "İş'te Eşitlik" anlayışını benimseyen ve otomotiv sektöründeki kadınlara işe alımdan performansa, kariyer gelişiminden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde eşit fırsatlar sunan Ford Otosan, kadın çalışanlarının güçlenmesi için çeşitli eğitim programları düzenliyor ve uygulamalar devreye alıyor.

Young Guru Academy (YGA) ile yaptığı iş birliği kapsamında yürüttüğü "Birbirini Geliştiren Kadınlar" sosyal sorumluluk projesiyle teknik donanım ve birlikte başarma yetkinlikleri kazandırarak teknolojide kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Ford Otosan yapay zeka uzmanı kadınların sayısını artırmak için Teknolojide Kadın Derneği ile de ortak çalışmalar yürütüyor.

"Sahanın Liderleri Gelişim Programı" ile üretime kadın liderler kazandırmayı hedefleyen şirket, otomotiv sektöründe kadın istihdamının artması için tedarikçileri ile çalışmalar yürütüyor. Eşitliğin ev içi pratiklerine yayılması için de "İlgili Babalık Kulübü", "Ana Baba Okulu" gibi programlar yürüten Ford Otosan, eşitlikçi çocuk yetiştirme ve eşitlikçi ev ortamının yaratılması için de çaba gösteriyor.

"Gelecek nesillere daha eşitlikçi bir ülke yaratmak için çaba gösteriyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan olarak yürüttükleri çalışmalar ve imzacı oldukları inisiyatiflerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda otomotiv sektöründe öncü olduklarını belirterek, iki yıldır Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Yenigün, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde Türkiye'den yer alan tek otomotiv, aynı zamanda ilk ve tek sanayi şirketiydik. Bu sene de eşitlikçi politikalarımız ve vizyonumuz sayesinde, şirketimizin ürün tasarımından müşteri bağlılığına kadar tüm süreçlerinin cinsiyet merceğinden gözden geçirildiği bu endekste, puanımızı artırarak yer almayı sürdürdük. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda maalesef 156 ülke arasında 133. sırada yer aldı. Ülkemizin lider sanayi kuruluşlarından biri olarak bu tabloyu değiştirmek için sorumluluklarımızın farkındayız. Ürettiğimiz projeler ve yürüttüğümüz çalışmalarla gelecek nesillere daha eşitlikçi bir ülke yaratmak için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki süreçte de toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm sektöre yaymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.."

Rakamlarla toplumsal cinsiyet eşitliği

Açıklamada aktarılanlara göre, 2016'da Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) tarafından geliştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles) imzalayan Ford Otosan, aynı yıl Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından işe alımdan itibaren tüm kariyer süreçlerinde cinsiyet eşitliği yaklaşımını uygulayan şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası'nı almaya hak kazanan ilk otomotiv şirketi oldu.

Kadınların iş hayatında daha aktif rol üstlenmesini desteklemek için işe alımlarda saha çalışanlarında her dört, ofis çalışanlarında ise her iki kişiden birinin kadın olmasını hedefleyen Ford Otosan'ın Eskişehir Fabrikası'nda bir hat sadece kadınlar tarafından işletiliyor. Şirketin ofiste ve sahada kadın çalışan oranı yüzde 18; ilk/orta kademe yönetici kadın çalışan oranı yüzde 19, üst düzey kadın yönetici oranı ise yüzde 15 düzeyinde. Yeni işe alımlarda da kadın oranı ofiste yüzde 48, sahada ise yüzde 27 seviyesinde.

Ford Otosan cinsiyet eşitliği için yeni projelerle yoluna devam edecek

Öte yandan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde "kadın liderliği-yetenek yönetimi", "eşit ücretlendirme", "kapsayıcı kültür", "cinsel tacizle mücadele politikaları" ve "kadın odaklı marka" başlıklarında puanını yükselten Ford Otosan, mevcut çalışmalarına ek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yakın dönemde de yeni projeler planlıyor.

Tedarikçi tarafında kadın sayısının artırılması konusunda beş yıldır devam eden çalışmalara ek olarak her bayide bir kadın teknisyenin istihdam edilmesi yönünde hazırlıklara başlayan şirket, önümüzdeki dönemde babalık hakları konusunda çeşitli programlar hazırlıyor.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde, bu yıl dünya çapında 11 farklı sektörde, 45 ülke ve bölgede 418 şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, toplumsal katılım, geliştirilen ürünler ve hizmetler gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini nasıl teşvik ettikleri değerlendiriliyor. Endekste şirketlerin uluslararası cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine ve taahhütlerine imzacı olup olmadığı gibi kriterler de yer alıyor.