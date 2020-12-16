Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda "insan hakları" ile "ulusal çıkarlar" arasında kaldı - Son Dakika

Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda "insan hakları" ile "ulusal çıkarlar" arasında kaldı

16.12.2020 12:22

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçen hafta resmi ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi kırmızı halılarla karşılaması ve ziyareti sırasında kendisine Legion d'honneur nişanı vermesi, Fransızlar arasında görüş farklılıklarına yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçen hafta resmi ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi kırmızı halılarla karşılaması ve ziyareti sırasında kendisine Legion d'honneur nişanı vermesi, Fransızlar arasında görüş farklılıklarına yol açtı.

Başkent Paris, Sisi'nin 7 Aralık'taki ziyareti sonrası protestolara sahne olurken, Macron'un mevkidaşına Fransız onur nişanı takdim ettiğinin ortaya çıkması vatandaşlarca farklı şekillerde yorumlandı.

Fransızların bir kısmı Sisi'ye gösterilen ilgiyi Mısır'daki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle eleştirirken bir kısmı da ülkenin çıkarları doğrultusunda doğru bulduğunu ifade etti.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunanlardan Fransız vatandaşı Alicia Milliaud, Mısır'da bugün yaşanan insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Sisi'ye onur nişanı vermesinin tutarlı olmadığını söyledi.

Milliaud, "En garip bulduğum şey de bu nişanın verilmesi halktan saklandı. Bunu gizleme gereği duyulması, anormal bir şeyler olduğunun delili." dedi.

Bianca Marquez de Sisi'nin ziyaretine karşı olduğunu, Macron'un darbeyle başa gelmiş bir kişiyi bu şekilde karşılamaması, hatta Fransa'ya gelmesinin dahi reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Marquez, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye onur nişanı verilmesinin gizlenmesi, ayrıca Paris Belediye Başkanı ve Savunma Bakanı'yla görüşmesi, Macron ile gizli bir ortaklık içerisinde olduklarına işaret, yoksa bunları gizlemezlerdi." ifadesini kullandı.

Soy ismini vermek istemeyen Marie de Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Sisi'yi kırmızı halılarla karşılamasını şoke edici olduğunu dile getirdi.

İtalyan gazeteci Corrado Augias'ın, Sisi ile aynı nişanı paylaşmak istemediği için onur nişanını geri vererek onurlu bir duruş sergilediğini kaydeden Marie, "Uluslararası arenada buna benzer tepkilerin verilmesi anlamlı olur çünkü yapılan şey doğru değil." diye konuştu.

"Macron kendini dev aynasında görüyor"

Marie, Mısır'da kitlesel insan hakları ihlallerine neden olan Sisi'nin ağırlanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası ilişkileri ilerletmek gerekiyor fakat bunca insan hakkı ihlaline rağmen bu tarz bir yaklaşım ziyaretin sadece ekonomik çıkarlar için olduğunu gösteriyor." dedi.

Tayyip Maurice de Macron'un Sisi'ye nişan vererek insanların gözüne girmeyi ve uluslararası arenada kendisinden bahsedilmesini amaçladığı yorumunu yaptı.

"Bu onur nişanı, Macron'a da Sisi'ye de bir şey kazandırmayacak. Sisi gibi birine ne kadar onur nişanı verilse de kimse onu sevmez." diyen Maurice, ziyaretin tamamen para ve çıkar amaçlı olduğuna dikkati çekti.

Maurice, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yönetimdeki politikaları sebebiyle 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinde başarısız olmasını umduğunu aktardı.

Hükümetten memnun olmayan Fransız halkının Macron'a şans tanımayacağını ifade eden Maurice, "Macron kendini dev aynasında görüyor, dünya liderliğine soyunmuş, kendini öne çıkarmanın derdinde. Seçimleri kazanırsa kendi heykelini yaptırma hazırlığı içerisinde olduğu konuşuluyor." dedi.

Bir diğer Fransız vatandaşı Alix ise Mısır Cumhurbaşkanı'nın, Macron tarafından ağırlanmasının ilişkilerin normalleşmesi için önemli bir adım olduğunu savundu.

Bu durumun uluslararası çatışmaların bir nebze olsun durdurulmasına katkı sağlayacağını ileri süren Alix, Sisi'ye onur nişanı verilmesini yanlış bulmadığını söyledi.

Nicolas Gossez de Macron'un Sisi'yi kırmızı halılarla karşılamasını uluslararası ilişkiler bağlamında normal olarak karşıladığını dile getirdi.

"Her ülkeyle her şekilde ilişki kurulmalı demiyorum ama uluslararası arenada ülkelerin birbirine uzakta olması beklenemez." diyen Gossez, Macron'un Sisi'ye sunduğu nişanın, Fransa'nın Mısır'a yönelik iyi niyetinin bir göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Claude Bardier de Sisi'nin ziyaretini olumlu karşıladığını, bunun, iki ülke arasında iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

Özellik Libya konusunda Mısır yönetiminin bölgede Türkiye karşısında önemli bir aktör olduğu değerlendirmesinde bulunan Bardier, Mısır'daki tüm insan hakları ihlallerine ve demokrasi karşıtı uygulamalara rağmen, Sisi'inin bölgede barışı sağlayabileceğini iddia etti.

Bardier, Fransa'nın Mısır ile yapıcı bir diplomasi sürdürme kararı aldığı, Macron'un Sisi'ye onur nişanı vermesinin bunun bir sonucu olduğu ve garip karşılanmaması gerektiği yorumunu yaptı.

Macron'un mevkidaşı Sisi'yi kırmıza halılarla karşıladığı ziyaret tepki çekmişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halılarla karşılamıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da şaşaalı şekilde karşılanmasına" tepki göstermiş ardından Paris'te Ulusal Meclis önünde protesto düzenlenmişti.

Ziyaretten birkaç gün sonra da Macron'un Fransız basınından saklayarak Sisi'ye Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olan Legion d'honneur'ü taktığı ve Sisi'nin Paris'te birçok gizli görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Uluslararası toplum "Macron'nun Mısır hapishanelerinde binlerce masum insan ile gazeteciyi tutuklayan ve birçok kişiyi idam eden Sisi yönetimine baskı yerine iltifat göstermesini" kınamıştı.

İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias da Macron'un, Sisi'ye Fransız "Legion d'honneur" onur nişanı vermesini eleştirerek, kendisinde de olan aynı nişanı Fransa makamlarına iade etmişti.

Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda insan hakları ile ulusal çıkarlar arasında kaldı
Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda insan hakları ile ulusal çıkarlar arasında kaldı
Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda insan hakları ile ulusal çıkarlar arasında kaldı
Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda insan hakları ile ulusal çıkarlar arasında kaldı

Abdülfettah El Sisi, İnsan Hakları, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Fransızlar, Macron'un Sisi'ye ilgisi konusunda 'insan hakları' ile 'ulusal çıkarlar' arasında kaldı - Son Dakika


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