Son dakika haber! Fuat Oktay BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Bozkır'ı tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini devralan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Engin bilgi, birikim ve tecrübesiyle küresel sorunlara kalıcı ve vicdanlı çözümler getirilmesine öncülük edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:45 - Kaynak: AA
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