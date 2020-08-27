Son dakika haber! Gamze Bulut Duvar sahalara döndü
Son dakika haberlerine göre Ünlü atlet Gamze Bulut Duvar, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer oldu.
Ünlü atlet Gamze Bulut Duvar, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü'ne transfer oldu.
Duvar, 4-5 Eylül 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metrede yeni kulübünün forması ile Eskişehir'i temsil edecek. Kulüp Başkanı Kaya Bilge ve 2. Başkan Muammer Daldaban, Gamze'nin tekrar sahalara dönmesi ve kulüpleri çatısı altında Eskişehir'i edecek olmasının kendilerini bizleri ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti. Kulüp Başkanı Kaya Bilge, "Kendisine hoş geldin diyor yeni başarılara imza atması için her türlü desteği vereceğiz. Kendisinden şampiyonluklar bekliyoruz kulübümüzü tercih etmesi bizim için ayrı bir onurdur. Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetiştiren kulübümüze yeni bir şampiyonun gelmesi bizlere ayrı bir heves katmıştır" dedi. - ESKİŞEHİR
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