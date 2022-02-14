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Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

14.02.2022 11:45

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü öncesi, olası eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmasında, terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 8 şüpheliye ulaşıldı. İsimleri tespit edilen şüpheliler, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı. (DHA)

Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI
Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

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Abdullah Öcalan, Polis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE PKK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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