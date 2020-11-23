Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

23.11.2020 16:27
Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz." dedi.

Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan Kasapoğlu, kardeşliğin, üretimin, dostluğun en güzel sembollerinden Kırıkkale'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, şehrin merkezinde Türkiye'nin en güzel gençlik merkezlerinden birinin çok kısa zamanda hizmete açıldığını vurgulayarak, emeği ve katkısı olan herkese şükranlarını sundu.

Bu cennet vatanın atalardan bir emanet olduğunu, gençlerle bu emaneti daha ileriye taşımanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Bizler de inşallah bu emaneti hep birlikte en güzel seviyelere taşımanın, yarınlara güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Yarınların ve bugünlerin umudu gençlerimizle bu emaneti daha güçlü şekilde taşıma adına el birliği ile çalışacağız, gayret göstereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir engel, hile ve kumpas bizleri yolumuzdan döndüremeyecek." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü ve güçlü liderliğiyle Türkiye'nin 18 yılda çok ciddi mesafeler kaydettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim inancımız ve çabamız 'iki günü eşit olan ziyandadır.' İşte bu çerçevede her günümüzü daha anlamlı ve bereketli kılma adına hiçbir zaman şarlar ne olursa olsun yolumuzdan dönmeyeceğiz. Üretme ve taş üstüne taş koyma adına, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla her geçen gün hizmet çıtamızı kalitesiyle ve erişilebilirlik anlayışıyla daha yukarılara taşıyacağız. Biraz önce ilçe ve belde belediye başkanlarımızla birlikteydik. Her ilçemize hamdolsun spor alanında farklı imkanları sunduk. Yine yeni imkanları sunma arayışındayız. Herbiriyle ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik. İnşallah gençlik merkezleriyle, futboluyla, farklı branşlarıyla, ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize kadar her türlü hizmeti ve imkanı daha yukarılara taşımanın müjdesini belirtmek istiyorum."

Açılan merkezin Kırıkkale'nin gençlerine, kadınlarına büyük hizmetler vereceğini ve marka kent olunması yolunda katkı sağlayacağını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bu koşullara rağmen Kırıkkale Gençlik Merkezi'ni hizmete açtık. Pandemiyi insanlık olarak hayırlı bir şekilde atlatır atlatmaz, bu merkezimiz yüzde 100 kapasite ile gece gündüz hizmet politikasıyla Kırıkkale'nin tüm gençlerine, çocuklarına, tüm halkına en güzel şekilde hizmet verecek. Kültürel ve sanatsal anlamdaki faaliyetleriyle, atölyeleriyle, kitap kahvesiyle pek çok alanda çalışmaları burada gerçekleştireceğiz. Değerli gençler bu mekanlar sizin mekanlarınız. Kapıyı çalmanıza gerek kalmaksızın buraları en güzel şekilde değerlendirmeniz lazım."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ile Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından merkezi gezen Kasapoğlu, çıkışta gençlerle fidan dikti.

Daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret eden ve esnaf ziyaretinde bulunan Kasapoğlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'na geçti.

Kasapoğlu, yol boyunca esnaf ve vatandaşlara kitap dağıttı.

Mehmet Kasapoğlu, Kırıkkale, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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