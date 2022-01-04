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Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

04.01.2022 14:53
Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Giresun Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobilin emniyet şeridinde duran dolmuşa arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giresun Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobilin emniyet şeridinde duran dolmuşa arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Keşap ilçesi Karabedir Mahallesi mevki Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre, Espiye'den Giresun istikametine gitmekte olan İsa B. yönetimindeki 61 AV 525 plakalı otomobil Keşap'ın Karabedir Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aynı istikamet doğrultusunda emniyet şeridinde yolcu indirme, bindirmesi yapan sürücüsü Önder K. olan 28 M 1199 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.

Kaza sonucu 61 AV 525 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü İsa B. ile aynı araçta bulunan Sedat Tuzcu (24) yaralandı. Olay yerine gelen Acil 112 Sağlık görevlileri tarafından Özel Ada Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa Tuzcu tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

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Karadeniz, Tragger, Giresun, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Giresun'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika
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