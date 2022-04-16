Son dakika haber... Gölcük'te Şehit Mustafa Yavaş Parkı açıldı - Son Dakika

Gölcük Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehit Mustafa Yavaş'ın adı verilen parkın açılışı yapıldı.

Hakkari Yüksekova'da terör saldırısı sonucu şehit olan Mustafa Yavaş'ın anısını yaşatmak için Hisareyn Mahallesi'nde Gölcük Belediyesi tarafından yaptırılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

Törene Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Aziz Bakıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Karabulut, yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin İslam dininde çok önemli bir mertebe olduğunu belirterek, "Bizler şehitlerimiz için ne yapsak az. Tabii ateş düştüğü yeri yakar, onları geri getirmek mümkün değil fakat en azından devlet olarak geride bıraktıkları yakınlarına, eşlerine ve çocuklarına her türlü imkanı sağlamak suretiyle onların hayatlarındaki zorlukları ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Sezer de parka Şehit Mustafa Yavaş isminin verilmesinin, özellikle çocuk ve gençlerin, parka geldiklerinde şehidin ismini bilmelerini ve onu tanımalarını sağlayacağını söyledi.

Şehidin eşi Ayşe Yavaş ise eşiyle uzun yıllar birçok kentte görev yaptıklarını dile getirerek, "Bu görevde eşim alabileceği en güzel mertebeyi alarak ve şehit olarak bu dünyadan göçtü. Ben hala Ankara Gölbaşı Özel Hareket Başkanlığında görev yapıyorum. Bu vatan için gerekirse canımızı veririz, feda olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.