Son dakika haberi... Görüntüler nedeniyle elbiselerini giydiği senarist eşinden şikayetçi oldu - Son Dakika

İLK SUÇ DUYURUSUNU EŞİ YAPMIŞTIYatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kadın iç çamaşırları giydiğini tespit eden A.D.B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşi hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

A.K.B. şikayetinde eşi A.D.B. hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada