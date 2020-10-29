Son dakika haber! Göztepe'de Mihojevic formayı kaptı
29.10.2020 13:22
Son dakika habere göre SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta lider Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de stoper Alpaslan Öztürk henüz iyileşemezken, yeni transferlerden Marko Mihojevic son 2 maçta formayı kaptı.
SÜPER Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta lider Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de stoper Alpaslan Öztürk henüz iyileşemezken, yeni transferlerden Marko Mihojevic son 2 maçta formayı kaptı. Alpaslan'ın yokluğunda teknik direktör İlhan Palut'un savunmanın göbeğinde forma verdiği Boşnak oyuncu gösterdiği performansla geçer not aldı.
Palut, Brezilyalı defans Titi'yi ise tamamen gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılarda son 2 sezondur savunmanın sigortası olarak gösterilen Titi, bu sene sadece 2 karşılaşmada forma giydi. Oyuna sonradan dahil olan tecrübeli stoper 6 dakika sahada kalabildi. Mihojevic ise 3-2 kaybedilen Fenerbahçe ve golsüz berabere kalınan Kasımpaşa müsabakalarından 90'ar dakika oynadı. Mihojevic'in cumartesi günü de Alpaslan'ın yokluğunda Alanyaspor karşılaşmasına onbirde çıkacağı bildirildi.
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