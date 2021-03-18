Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Mart 2021 - Son Dakika

Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Mart 2021

18.03.2021 08:59
Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Mart 2021, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Törenlerine katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemede bulunacak.

(Çanakkale/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışına katılacak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini, esnafı, Malkara Et Kombinasını ziyaret edecek. Alçıtepe, Çanakkale Şehitler Abidesi, Namık Kemal'in mezarı ve Süleyman Paşa Türbesi, Çimpe Kalesi ve Gelibolu Belediyesi'ne de ziyarette bulunacak olan Kılıçdaroğlu, Bolayır köyünde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Tekirdağ/Çanakkale/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliği ile faaliyete geçirilecek EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale ile Biga ve Eceabat ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacak, Şehitler Abidesi'ni ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan'daki temasları kapsamında tarım alanlarında bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gelibolu Eceabat Yol Şantiyesini ziyaret edecek,18 Mart Şehitleri Anma Programı'na katılacak, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Çanakkale/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Anadolu Ajansı (AA) Enerji Masası'nın konuğu olacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

6- TÜİK, 2020 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" haber bültenini, 2019-2020 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısı hakkındaki bilimsel değerlendirmenin sonucunu duyuracak.

2- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek.

(Washington)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı sporcular tarafından takdim edilecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu, rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 29. hafta maçları yapılacak.

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesi futbolcu Dimitrios Pelkas, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalinde Birevim Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)

8- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi vereceği turnuva, Macaristan'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak.

(Budapeşte/13.00)

ÖZEL HABER

1- Faizsiz finansa yönelik reformların Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır:

"Ülkemiz, İslami finansı uygulama ve bu alandaki yabancı sermayeyi ülkeye çekme bakımından İngiltere'den de, Malezya'dan da avantajlı konumda"

"Reform programındaki Uluslararası Tahkim Komisyonu, ülkemizdeki İslami finans sektörünün güvenilirlik ve dinamizmini geliştirecek bir yapı görevini üstlenecek"

"Kurulacak olan bağımsız nitelikli katılım finansı derecelendirme kuruluşu, hem ülkemiz hem de bütün İslam dünyası için önemli bir boşluğu dolduracak"

(Ergin Garip/İstanbul)

2- Türkiye'nin otomobil ihracatında "aslan payı" Bursa'nın

Yılın 2 ayında ihraç edilen 98 bin 433 otomobilin 40 bin 127'si Bursa'dan sevk edildi

Bursa'da kurulu OYAK Renault ocak-şubat döneminde 29 bin 200 otomobili ihraç ederek ülke ihracatına önemli katkı sağladı

(Sinan Balcıkoca/Bursa)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! GÜNDEM / 18 Mart 2021 - Son Dakika


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