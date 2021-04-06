Son dakika haber: GÜNDEM / 6 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul edecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 101. kuruluş yılı dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Anadolu Ajansı (AA) 101 yaşında

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Hotel'de "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı" ile Memur-Sen Genel Merkezinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin müzakerelerini sürdürecek.

KİT Komisyonunda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/15.00/15.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi "Ulusal Yapay Zeka Stratejileri" paneline video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(Gaziantep/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı E–Ticaret Verileri"ni açıklayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye- Katar E-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve BM Ülke Takımı temsilcileriyle görüşecek.

(Ankara/09.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Avusturya'da diplomatların katılımıyla İran nükleer anlaşması görüşülecek.

(Viyana)

4- Myanmar'da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı ramazan ayına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi Göztepe- Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor- Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi Real Madrid- Liverpool ve Manchester City- Borussia Dortmund ilk maçlarıyla başlayacak.

(Madrid/Manchester/22.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'ndaki son maçlarda TOFAŞ deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit takımıyla karşılaşacak; Pınar Karşıyaka, İtalya'nın Happy Casa takımını konuk edecek.

(Holon/İzmir/19.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği 1-4 etabının yarı final ikinci maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart ve Arkas Spor ile de Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesinde Halkbank ile Spor Toto, serinin üçüncü ve son maçında karşılaşacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor, 5'incilik mücadelesinin ilk maçına çıkacak.

(Aydın/17.00) (Fotoğraflı)

7- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek.

Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda 64, erkeklerde 73 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Otomotivde ilk çeyrek ihracatında en büyük pay yüzde 67'yle AB ülkeleri oldu

Bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artışla 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren otomotiv sektörü, AB ülkelerine 5 milyar 149 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı

İlk çeyrekte 180'den fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapılan sektörde, dış satımda Almanya 1 milyar 100 milyon 529 bin dolar, Fransa 927 milyon 895 bin dolar ve Birleşik Krallık da 757 milyon 610 bin dolarla ilk üç sırada yer aldı

(Cem Şan/Bursa)

2- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'dan bu yılın turizm sezonu için iyimser tahmin:

"Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil olmak üzere, bu yıl iyi bir ziyaretçi, 20-25 milyar civarında da bir döviz girdisi bekliyoruz"

"Ağırlıklı olarak yine Rusya ve Ukrayna'dan turist girişleri geçen haftalarda başladı. Turist girişleri nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak. Turizmden beklentimiz çok fazla"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

3- Teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırımlarının ihracatı artırması bekleniyor

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür:

"Yeni gelen yatırımların üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmasını bekliyoruz. Çünkü gelen yatırımlar, sadece iç pazar düşünülerek gelmiyor. Türkiye'de canlı bir iç pazar var ama bunlar ihracat odaklı yatırımlardır. Bu yatırımların ihracatı artırması da kuvvetle muhtemel"

"Türkiye'de teknoloji ekosisteminin kurulabilmesi için başta bakanlıklar ve kurumlar olmak üzere bütün paydaşların koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor"

"Bizim de bu gibi ekosistemler (Silikon Vadisi) oluşturabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bunu da göz ardı etmememiz lazım"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

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