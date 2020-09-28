Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika

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Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.
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