Son dakika haber: Günün özeti - Son Dakika

Son dakika haber: Günün özeti

29.10.2020 17:32

Son dakika haberi: Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhuriyet Bayramı törenleri ilk olarak Anıtkabir'de başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhuriyet Bayramı törenleri ilk olarak Anıtkabir'de başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da arttırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye davam edeceğiz" mesajını verdi.

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Azerbaycan, 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

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Asker kınasında ceza yediler, uslanmayıp konvoy yaptılar

Tüm uyarıları ve yeni önlemler açıklamasına rağmen vatandaşlar asker eğlencesine devam ediyor. Artan vaka olaylarının bile durduramadığı gençler, asker kınası yaptığı sırada polis baskınına uğrayıp ceza yedi. Ancak uslanmayan grup, polis dağıldıktan sonra konvoya çıkıp ortalığı birbirine kattı. Trafiği kapatıp lastik yakan asker adayının "Bu kokuyu çok seviyorum" demesi ise pes dedirtti.

(İHA)

Son dakika haber: Günün özeti
Son dakika haber: Günün özeti
Son dakika haber: Günün özeti
Son dakika haber: Günün özeti

29 ekim cumhuriyet bayramı, Anıtkabir, İstanbul, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Günün özeti - Son Dakika


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