İtalya Serie A'nın 37'nci haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği AC Milan, deplasmanda Sampdoria'yı 4-1 mağlup etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maça golle başlayan Milan, 4'üncü dakikada Ibrahimovic'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya yine hızlı başlayan Milan, 52'nci dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. 58'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'e asistini yaptı ve skor 3-0 oldu. 87'nci dakikada Sampdoria, Askildsen'in golüyle farkı 1'e indirse de, 90+2'de Leao son sözü söyledi ve Milan sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla AC Milan puanını 63'e yükselterek haftayı 6'ncı sırada noktaladı. Sampdoria ise 41 puanla 15'inci sırada kaldı.