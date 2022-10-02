Son dakika haber... Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

02.10.2022 13:46
Son dakika haber... Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haberi... SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan İlhan İltaş (29), aniden fenalştı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynayan İlhan İltaş (29), aniden fenalştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İltaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı..

Serdivan Vatan Mahallesi'nde bulunan bir fırında çalışan İlhan İltaş, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte ilçede bulunan bir halı sahada futbol oynamak için buluştu. İlhan İltaş maç sırasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen İlhan İltaş'a ilk müdahalede bulundu. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan İltaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlhan İltaş'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bitlis'e götürüldü.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

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