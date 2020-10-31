Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 425'inci günde de sürüyor. 2015 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir evladına, "Gel Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'TÜRK DEVLETİ BÜYÜK BİR DEVLETTİR'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğluna teslim olması için çağrısında bulundu. Demir, "425 gündür eylemimize devam ediyoruz. Bu aileler canlarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Bu millet size oy verdi çocuklarımızı dağa götürmek için mi? Siz Amerika'dan, Kandil'den talimat alıyorsunuz. Allah'tan korkun. Gelin bu milletin çocuklarını isteyin. Ben oğluma sesleniyorum, Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir. 19 arkadaşın geldi. Hiçbir kelepçe vurulmadan, çıkıp evlerine gittiler. Adalet, insanlık budur. Biz parti için burada oturmadık. Biz çocuklarımız için burada oturuyoruz. Evlat acısı olmasa kimse burada 425 gün oturabilir mi? Bu HDP'de utanma, sıkılma yoktur. Artık yeter nereye kadar" dedi.