Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün - Son Dakika

Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün

31.10.2020 13:13
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 425'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 425'inci günde de sürüyor. 2015 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir evladına, "Gel Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'TÜRK DEVLETİ BÜYÜK BİR DEVLETTİR'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğluna teslim olması için çağrısında bulundu. Demir, "425 gündür eylemimize devam ediyoruz. Bu aileler canlarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Bu millet size oy verdi çocuklarımızı dağa götürmek için mi? Siz Amerika'dan, Kandil'den talimat alıyorsunuz. Allah'tan korkun. Gelin bu milletin çocuklarını isteyin. Ben oğluma sesleniyorum, Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir. 19 arkadaşın geldi. Hiçbir kelepçe vurulmadan, çıkıp evlerine gittiler. Adalet, insanlık budur. Biz parti için burada oturmadık. Biz çocuklarımız için burada oturuyoruz. Evlat acısı olmasa kimse burada 425 gün oturabilir mi? Bu HDP'de utanma, sıkılma yoktur. Artık yeter nereye kadar" dedi.


Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün
Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi
15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada 15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada         
12:27
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
Milli Kick Boksçu Mustafa Danışmaz'a pusu kurup, babasını öldüren şahsa müebbet hapis cezası Milli Kick Boksçu Mustafa Danışmaz'a pusu kurup, babasını öldüren şahsa müebbet hapis cezası         
11:49
İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım         
11:26
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi         
10:12
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 13:18:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... HDP önündeki eylemde 425'inci gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei