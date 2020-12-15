Son dakika haber: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava - Son Dakika

Son dakika haber: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava

15.12.2020 11:17
Son dakika haber: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın duruşması, esas hakkındaki savunma yapılması için 17 Aralık'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Ercan Gün'e Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan, başka suçtan tutuklu bazı sanıklara ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve Dink ailesinin avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Dink ailesinin avukatları, davanın 4 yıldır sürdüğünü belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için 2-2,5 ay süre istedi.

Sanık ve sanık avukatları da esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, süre taleplerini kabul edip, bir sonraki duruşmada 10 sanığın esasa ilişkin savunmasının alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.

Esas hakkındaki mütalaadan

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından celse arasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, cinayet döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Poyraz hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada, yine cinayet döneminde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri (Yüzbaşı) olarak görev yapan Ali Barış Sevindik'in, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dönemin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi sanık Mehmet Ali Özkılıç ve sanık Şükrü Yıldız'ın Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nda görevli sanıkları korudukları ve FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen mütalaada, sanık Mehmet Ali Özkılıç hakkında "FETÖ'ye üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar, sanık Şükrü Yıldız hakkında ise "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, "FETÖ üyeliği" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık polis memuru Muhittin Zenit'in, FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda, cinayet öncesinde farklı tarih ve zamanlarda şahsın can güvenliğine ilişkin tehditler ortaya çıkmasına karşın Dink'e şahsi ve fiziki koruma tedbirleri alınması için ilgili birimlerle irtibata geçmediği gibi kendisinin de gerekli tedbirleri almadığı anlatılan mütalaada, sanığın faillerle irtibatlı olarak Dink'in öldürülmesine yardım ettiği, bu maksatla eylemin öncesinde şahısların iradesini bu yönde teşvik ettiği, eylemin işlenmesi noktasında şahıslara yardımcı olduğu, bu maksatla görevini kötüye kullanarak bir kısım belge, tutanak vs. evrakı yok ettiği ve ilgili makamlara ulaştırmadığı kaydedildi.

Sanık Zenit hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, cinayet döneminde Trabzon İl Emniyet Müdürü olan sanık Reşat Altay hakkında da "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinayetten önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan sanık Sabri Uzun, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü tutuksuz sanık Ahmet İlhan Güler, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar, "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıl ila müebbet hapis cezaları arasında değişen oranlarda mahkumiyetlerine karar verilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaada, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyalarının ayrılması, sanık Şeref Ateş'in de yargılama devam ettiği sırada vefat ettiği için hakkındaki dava dosyasının düşürülmesi talebinde bulunuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Hrant Dink, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hrant Dink cinayetine ilişkin dava - Son Dakika


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