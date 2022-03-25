Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu

25.03.2022 18:33
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulunarak esnaftan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulunarak esnaftan bilgi aldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, dün kaynak tüpünde gaz sıkışmasından dolayı Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde 5i'i ağır 11 kişinin yaralandığı patlama alanında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, site yönetimi başkanı ve esnafa geçmiş olsun dileklerinden bulunarak, patlama hakkında esnaftan bilgi aldı. İçişleri Bakanı Soylu, Kayapınar Belediyesi Hanımeller Çarşısı açılışına katılmak üzere alandan ayrıldı.

Bakan Soylu'ya Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak - Murat Başal/ İHA)

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Eğil ilçesinde AFAD'ın dalış tatbikatını izledi Bakan Soylu, 'Diyarbakır Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatı'na katıldı Açıklaması Bakan Soylu, 'Diyarbakır Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Tatbikatı'na katıldı Açıklaması

Münir Karaloğlu, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Patlama, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:59 Altının kilogram fiyatı 928 bin 350 liraya çıktı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:43:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da patlama alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement