Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride aranan TKP/ML TİKKO siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, gri kategoride aranan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl da olmak üzere Hakkari'nin Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz." - ANKARA