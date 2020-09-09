Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride...
Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride aranan TKP/ML TİKKO siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, gri kategoride aranan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl da olmak üzere Hakkari'nin Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride aranan TKP/ML TİKKO siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, gri kategoride aranan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl da olmak üzere Hakkari'nin Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz." - ANKARA
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