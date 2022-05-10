İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

10.05.2022 11:51

İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki duvar arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl Nene Hatun Kız Meslek Lisesi bahçesindeki duvar arasındankedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki duvar arasına sıkışan kediyi titiz çalışma sonucu kurtardılar. Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, doğaya bırakıldı.

İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI DUVAR İLE DEPO ARASINA SIKIŞAN YAVRU KEDİ KURTARILDI YANGINDA MAHSUR KALAN MUHABBET KUŞLARI VE KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI YANGINDA MAHSUR KALAN MUHABBET KUŞLARI VE KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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