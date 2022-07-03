Son dakika haber | İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber | İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı

03.07.2022 20:50
Son dakika haber | İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı

Son dakika haberler: İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi.

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı.

Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İngiliz model ağır şekilde yaralandı

Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tedavisi hastanede sürüyor

Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi. Yazmin Oukhellou'nun tedavisi hastanede sürüyor.

Jake Mclean'in İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

England, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı - Son Dakika

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