Son Dakika | DENİZLİ İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmiş - Son Dakika

Son Dakika | DENİZLİ İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmiş

Son dakika haberi: İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmişİRAN'da zorunlu başörtüsüne karşı eylem yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'ye geldiği tursit vizesinin süresi dolduğu için Denizli'de polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan...

İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmiş

İRAN'da zorunlu başörtüsüne karşı eylem yaptığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'ye geldiği tursit vizesinin süresi dolduğu için Denizli'de polis tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Meryem Şeriatmedari'ye, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi için 'Terke davet' yapıldığı öğrenildi. Şeriatmedari'nin avukatı Mukaddes Künarlıoğlu, kararın iptali için Denizli İdare Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

İran'da yaşayan Meryem Şeriatmedari, 2018 yılında Tahran'da zorunlu başörtüsüne karşı yapılan eyleme katıldı. Burada bir duvarın üzerine çıkan ve başörtüsünü açan Şeriatmedari, polis tarafından gözaltına alındı. Serbest bırakılan ve tutuksuz yargılanan Şeriatmedari, turist vizesiyle Türkiye'ye geldi. Meryem Şeriatmedari'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde İran'daki dava sonuçlandı. Şeriatmedari, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7 Eylül günü Denizli'deki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kimlik kontrolü yapan polis ekipleri tarafından, tursit vizesinin süresinin dolduğu ve oturma izni bulunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şeriatmedari, geri gönderme merkezine koyuldu. Meryem'in sosyal medyadan yaptığı destek çağrısı üzerine gönüllü avukatlar devreye girdi. Şeriatmedari, serbest bırakıldı. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 'Türkiye'ye terke davet' yönünde tebligat yapılan Şeriatmedari'nin avukatı Mukaddes Künarlıoğlu, müvekkilinin turist vizesi süresinin 18 Ocak günü dolduğunu anlatarak, "Bu sürede Meryem Şeriatmedari Türkiye'de kalmaya devam edebilmek için, daha öncesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuş. Ancak kendisine 24 Ağustos'ta bir randevu verilmiş. Bu tarihte mülteci statüsüne geçebilmek için başvuru yapmak istemiş. Ancak Şeriatmedari'ye sistemde isminin görünmediği bildirilerek, ekim ayına randevu verilmiş. Bu süreçte kentte gezerken, vize süresi dolduğu gerekçe gösterilerek polis tarafından gözaltına alınmış" dedi.

İSTEDİĞİ ÜLKEYE GİDEBİLECEK

Şeriatmedari'ye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce ülkeyi kendi rızasıyla terk etmesi anlamına gelen 'terke davet' tebliğ edildiğini belirten Künarlıoğlu, "Şeriatmedari'nin önüne terke davet tebliğleri ve ileriye dönük sınır dışı kararı sunuldu. Meryem Şeriatmedari şu an için 20 gün Türkiye'de kalma hakkına sahip. Bundan sonrası için kendi rızasıyla, kendi istediği yere gidebilme şeklinde, kanunen ülkeyi terkine davet edilmiş oldu. Şeriatmedari serbest olmasına karşın hukuki süreç devam ediyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün verdiği terke davet tebliğinin iptali için Denizli İdare Mahmekesi'ne başvuracağız" diye konuştu.

Şeriatmedari'nin İran'a dönmesi durumunda, hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirten Künarlıoğlu, bundan sonraki hukuki süreç hakkında da bilgi verdi. Künarlıoğlu, "Normal şartlarda terke davete karşı 7 günde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Bu, işlemi durdurur hale getirmek anlamına geliyor. Dava neticeleninceye kadar Şeriatmedari'nin Türkiye'de kalmasını sağlanıyor. İdari davayı başlatma amacımız, onun güvenli bir şekilde Türkiye'de kalmasını sağlamaya devam etmek. Şeriatmedari burada kalacaktır. Buna inanıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Son Dakika | DENİZLİ İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmiş

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türkiye, Meryem, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DENİZLİ İranlı aktivistten, Türkiye'yi kendi rızasıyla terk etmesi istenmiş - Son Dakika

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