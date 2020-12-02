- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu - Son Dakika

- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu

02.12.2020 16:44

- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu -"Para biriktirerek anne ve babama asansörü olan bir apartmandan ev almak istiyorum" Karabük'te yaşayan zihinsel engelli 21 yaşındaki Yaren Öztürk, İŞKUR'un engellilere sağladığı destekle aldığı hayvanları ile yeniden hayata tutundu.

- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu

-"Para biriktirerek anne ve babama asansörü olan bir apartmandan ev almak istiyorum"

KARABÜK - Karabük'te yaşayan zihinsel engelli 21 yaşındaki Yaren Öztürk, İŞKUR'un engellilere sağladığı destekle aldığı hayvanları ile yeniden hayata tutundu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün engelli bireylere kendi işlerini kurması için verdiği destekten faydalanan Öztürk'ün hayali ise ailesine asansörlü ev almak.

Kemaloyman Mevkii'nde yaşayan ve ailenin tek çocuğu olan Yaren Öztürk ortaokula gittiği sırada aniden rahatsızlandı. Zihinsel engelli olan Öztürk İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanarak kendisine verilen büyük baş hayvan desteği ile adeta hayata yeniden bağlanarak, hayvanları ile tek tek ilgileniyor.

İŞKUR'un verdiği destekten faydalandığını anlatan Öztürk, " Bana üç inek, üç buzağı ve bir düve verdiler. Onlara bakıyorum, besliyorum. Altlarındaki kemreleri temizliyorum. Samanlarını veriyorum. Tımarlarını yapıyorum. Mutluyum. Daha önce günlerim boş geçiyordu. Anne ve babam ile ilgileniyordum. Bu durum sayesinde artık bir şeyler öğreniyorum" dedi.

Hayalinin ailesine asansörlü ev almak olduğunu söyleyen Öztürk, "Para biriktirerek anne ve babama asansörü olan bir apartmandan ev almak istiyorum. Bu yüzden hayvanları besleyip büyütüyorum. İnekler dışında, kazlar, tavuklar var, köpekler var. Hayvanlarla konuşuyorum. Onlar bizle konuşamasa da duyabiliyor ve görebiliyorlar. Hislerimizi anlıyorlar. Ben onların yanına gelince onlar da çok mutlu oluyor" şeklinde konuştu.

"Benim gibi mutlu olsunlar"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesi ile engelli arkadaşlarına da mesaj yollayan Öztürk, "Ben hayata küsmedim. Hayatımdan çok memnunum ve mutluyum. Hayvanlara iyi baksınlar. Onlara değer versinler. Benim gibi mutlu olsunlar" ifadelerini kullandı.

İŞKUR'dan alınan destekten sonra hayvanlarla ilgilenmenin kızı Yaren için çok faydalı olduğunu ifade eden anne Emine Öztürk ise, "Ahıra gitmeye başladı. Hayvanlarla vakit geçirmeye, ilgilenmeye başladı. Hoşuna gidiyor. Buzağılarını seviyor. Onlarla vakit geçirdiğinden bu yana da sakin oldu. Faydalı oldu onun için. Stresini atıyor. Sadece ahırda değil, kazlarla, tavuklarla ve köpeklerle de ilgileniyor. Onun için bir eğlence oluyor. Ben bacaklarım ağrıyor dediğim için bize asansörlü ev almak istiyor. İneklerimi satacağım. Buzağılarımı büyüteceğim ve size ev alacağım diyor. Hedefi de o" diye konuştu.

- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu
- İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu

Engelli, Karabük, Yaren, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - İŞKUR'un engellilere desteğiyle hayvan aldı, hayata tutundu - Son Dakika


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