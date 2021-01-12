Son dakika haber: İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları artıyor - Son Dakika

Son dakika haber: İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları artıyor

12.01.2021 21:49
Son dakika haber: İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları artıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor.

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 408 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 438 vaka tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, 1 Aralık'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 683'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 137 bin 220'ye ulaştı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısının 10 Aralık'ta 188 iken şu anda 454'e kadar çıktığı görüldü.

Yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı Endülüs, Madrid, Bask, Rioja, Balear Adaları ve Asturias gibi bazı özerk yönetimler, Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemlerini genişletti.

Farklı kararlar alan yerel yönetimler sokağa çıkma yasağının başlama saatini öne çekerken, ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini kısıtlayıp, bölgesel karantina uygulanan mahallelerin sayısını artırdı.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19'a karşı aşılama, hafta sonundan bu yana ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan kötü hava şartlarından dolayı yavaşlatıldı.

Gelen yeni aşıların dağıtılması için askeri birlikler görevlendirildi.

Portekiz'de Kovid-19'da günlük ölü sayısında yeni en yüksek artış kaydedildi

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 155 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 bin 259 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana, dün 122 bugün de 155 ile art arda virüse bağlı en yüksek günlük ölüm sayıları kaydedildi.

Portekiz'de salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 80'e, toplam vaka sayısı da 496 bin 552'ye çıktı.

Yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı hükümet, ek tedbirler almaya hazırlanıyor.

Başbakan Antonio Costa, salgınla ilgili ülkenin gerçeklerini göz önünde bulundurarak yeni kararlar alacaklarını, en önemli konunun okullardaki yüz yüze eğitimin devamlılığı olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de, 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 15 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Diğer yandan, dün akşam Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın bugün yapılan iki testinin negatif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 ile ilgili hiçbir belirti taşımadığı açıklanan de Sousa, resmi programını iptal ederek tedbir amaçlı karantinada kalmaya devam ediyor.

Olağanüstü Hal, Portekiz, İspanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları artıyor - Son Dakika


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