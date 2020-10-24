Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim

24.10.2020 15:50

Edinilen son dakika haberine göre Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde Emel G.(40) tartıştığı eski eşi Ramazan Yılmaz'ı(45) tüfekle öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde Emel G.(40) tartıştığı eski eşi Ramazan Yılmaz'ı(45) tüfekle öldürdükten sonra tandırda yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Yılmaz'ın yanmış cesedi Antalya'da yaşayan oğullarının ihbarıyla ortaya çıkarken, komşuları Ahmet Çelik, çiftin boşanmasına rağmen birlikte yaşadıklarını söyledi.

Olay gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz(45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü. Emel G. daha sonra Ramazan Yılmaz'ın cesedini evin altındaki tandırda yaktı. Olay çiftin Antalya'da yaşayan büyük oğullarının ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ve jandarma ekipleri evin tandır bölümünde yanmış erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri Emel G.'yi gözaltına alırken, Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Emel G.'nin jandarmaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

"Boşanmışlardı ancak birlikte yaşıyorlardı"

Emel G. ve Ramazan Yılmaz'ın komşusu Ahmet Çelik, jandarmanın olay yerine gelmesiyle bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Olayın nasıl olduğundan haberimiz yok. Komşusuyum ama silah sesi duymadım. Boşanmışlardı ancak birlikte yaşıyorlardı. Komşuları olarak bize zararları yoktu, iyi insanlardı. Daha önce geçimsizlikleri vardı. Akrabalarından biz de yaktığını duyduk. 2 oğlu bir kızı vardı. Büyük oğlu askere gitme hazırlığında. Büyük oğlu Antalya'dan gelince bu olay ortaya çıkmış. Olayın bu şekilde olduğu konuşuluyor" diye konuştu. - ISPARTA

Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim
Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim

Ramazan Yılmaz, Senirkent, Ramazan, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının köyünde sessizlik hakim - Son Dakika

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