İstanbul Jandarması kadınlara "KADES" uygulamasını tanıttı - Son Dakika

İstanbul Jandarması kadınlara "KADES" uygulamasını tanıttı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açılan stantla kadınlara "KADES" uygulamasını tanıttı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Kemerburgaz Meydanında faaliyet gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerince kurulan stantta kadınlara broşür dağıtıldı. KADES uygulaması kadınların cep telefonuna indirilerek gerekli bilgilendirme yapıldı.

Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, internet tarayıcısı üzerinden "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)" indirmesinin ardından kimlik numarası girildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen aktivasyon kodu ile uygulama aktif hale getirebildi. Şiddet mağduru kadınlar bu uygulama sayesinde acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek.

KADES uygulamasını telefonuna indiren Şengül Yener, "Kadınlar için çok güzel bir şey. Televizyonda bu uygulamayı duyuyorum. Şiddet gören kadınlara çok üzülüyorum. Ben ailemden, eşimden, babamdan, annemden hiçbir zaman şiddet görmedim" dedi.

Kadına şiddete karşı olduğunu söyleyen Gülsüm Uçar, herhangi bir şiddet görmediğini, gördüğü takdirde KADES uygulamasını kullanacağını ifade etti.