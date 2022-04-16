Son dakika haber... İzmir'de bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İzmir'de bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü

16.04.2022 04:45
Son dakika haber... İzmir'de bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haber: İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir restoranda oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir restoranda oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir restoranda oturan Haşmet G. (54), konuşmak için yanına gelen oğlu Devrim G'nin (29) bıçaklı saldırısına uğradı. Haşmet G. sırtından ve boynundan yaralanırken oğlu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Haşmet G'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Haşmet G'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı Devrim G, Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Zanlı polise verdiği ifadesinde, babasıyla aralarında sorunlar olduğunu, telefonla aradığı babasının kendisini konuşmak için restorana çağırdığını, küçüklüğünden beri babasından şiddet gördüğünü ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber... İzmir'de bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü

YORUMLAR
500
Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü İzmir'de korkunç cinayet: Babasını bıçaklayarak öldürdü

Maltepe Mahallesi, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İzmir'de bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
00:15 Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı
00:02 Motorine gece yarısı zam geldi!
00:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınlarla iftar yemeğinde buluştu!
00:00 Almanya'da 13 yaşındaki Türk kökenli çocuğa polis şiddet uyguladı
23:59 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bir şey kaybetmedik, stres yok
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 05:02:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İzmir'de bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement