Son dakika haber: İzmir'de bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kamyon şoförü tahliye edildi - Son Dakika

İzmir'de, antrenman sırasında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin haklarında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Y, Zeynep Aslan'ın ailesi ve tarafların avukatlar katıldı, diğer 2 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Hakim, celse arasında keşif yapıldığını, dosyanın bilirkişiye verildiğini ancak raporun henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi.

Duruşmada söz alan baba Reşat Aslan, tüm sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılan sanık kamyon şoförü A.Y, kazanın diğer sanıklar önlem almadığı için meydana geldiğini ileri sürdü.

Hakim, tutuklu sanık A.Y'nin yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına müzekkere yazılarak sanıklara ait takograf cihazı kayıtları ile kaza saatindeki HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada A.Y'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aslan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.