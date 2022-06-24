Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından ilk müdahalesi yapılan ebabil, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Çatalağzı, Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı ebabil tedaviye alındı - Son Dakika

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