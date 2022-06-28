İnternetten kaçak sigara satan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İnternetten kaçak sigara satan 9 şüpheli yakalandı

28.06.2022 09:15

İstanbul'da internet üzerinden kaçak sigara satan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da internet üzerinden kaçak sigara satan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden tütün dükkanları ve elektronik sigara üreticilerine kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren inceleme ve fiziki takip sonucu suç örgütünün yapılanmasını deşifre eden ekipler, kaçak sigara ve elektronik sigara cihazlarının tutulduğu depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 7 bin 250 paket elektronik sigara, çeşitli markalara ait kaçak 500 elektronik sigara cihazı, 24 bin 300 paket doldurulmuş makaron ile 26 bin 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa İnternetten kaçak sigara satan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternetten kaçak sigara satan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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