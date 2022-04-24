Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

24.04.2022 09:59

Son dakika haberler: iSTANBUL'da yasadışı yollarla temin ettiği tütünü internet üzerinden satış yaptığı belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

iSTANBUL'da yasadışı yollarla temin ettiği tütünü internet üzerinden satış yaptığı belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda; bin 500 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 doldurulmuş makaron, 750 bin boş makaron, 100 bin boş sigara kutusu, 3 bin sahte TAPDK bandrolü, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin boş sigara paketlerine doldurdukları ve piyasaya sürdükleri kaçak tütünleri, internet üzerinden satış yapan dağıtıcı ve aracılar vasıtasıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline dağıttıkları bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucunda, şüphelilerin kaçak tütünleri doldurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı adresler tespit edildi. Jandarma ekipleri belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda; bin 500 kilo kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 doldurulmuş makaron, 750 bin boş makaron, 100 bin boş sigara kutusu, 3 bin sahte TAPDK bandrolü, 4 sigara dolum makinesi ile 4 kompresör ele geçirildi.

Operasyonda yakalananlar ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: JANDARMADAN İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika


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