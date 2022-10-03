Son dakika haber... Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş

03.10.2022 15:30
Son dakika haber... Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş

Son dakika haber... ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Erdoğan'a (49) kamyonetle çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali Karan'ın, 30 Mart'ta alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Erdoğan'a (49) kamyonetle çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali Karan'ın, 30 Mart'ta alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı.

Kaza, 7 Eylül'de Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk babası Hakan Erdoğan'a kamyonetle çarptıktan sonra kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdoğan, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis, kamyonet sürücüsünün, Ali Karan olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Denizcilik Şube Müdürlüğü'nde çalışan Karan'ın kullandığı 06 CES 933 plakalı kamyonetin de kiralanan belediye hizmet aracı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde; kaza yerinden kaçmadığını ileri süren Karan, ehliyetine 30 Mart'ta alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle el koyulduğunu, kaza sırasında sürücü belgesinin olmadığını söyledi.

'KAZADAN SONRA KAÇMADIM'Seyhan Nehri'ndeki intihar girişimi için acilen iş yerinden çıktığını söyleyen Ali Karan, "Kaza yerine geldiğimde şahıs, birden aracın önüne düştü. Fark edince çarpmamak için direksiyonu kırdım ama kurtaramadım. Hastaneye götürmeyi teklif ettiğimde iyi olduğunu söyledi. Durumunun ağır olduğunu bilseydim götürürdüm. Kazadan sonra kaçmadım. Ehliyetime 6 ay önce Çatalan tarafında alkol denetlemesi sırasında alkollü olduğumdan el koyulmuştu. Ondan dolayı şu an ehliyetim yok. Acil iş çıkışında araca binip, gitmem gerekmişti. Ondan dolayı olay anında araç kullanıyordum" dedi.Ali Karan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ZEYDAN KARALAR'IN AĞABEYİNİN DAMADIYMIŞ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı olduğu öğrenilen Ali Karan'ın hak ettiği ceza neyse almasını istediklerini belirten, Hakan Erdoğan'ın ailesi ise alkol nedeniyle ehliyetine el koyulan şüpheliye araç verilmesine tepki gösterdi.


YORUMLAR
500
Veteriner hekimleri bile şaşırttı: Köpeğin mesanesinden 55 adet taş çıktı Veteriner hekimleri bile şaşırttı: Köpeğin mesanesinden 55 adet taş çıktı Seyhan Belediyesi 2000 Evler Kreşini Hizmete Açtı Seyhan Belediyesi 2000 Evler Kreşini Hizmete Açtı
Kaynak: DHA

Tragger, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
14:19 Birlikte yaşadığı kadının ölümüyle aranırken eski eşini defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:36:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement