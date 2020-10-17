AYDIN'ın Karacasu ilçende koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri, ana cadde ve meydanlar ile kalabalık alanlarda yürürken sigara içmek yasaklandı.

?Karacasu ilçesinde son günlerde koronavirüs vaka sayısalırnda artış görülmesi üzerine yeni tedbirler alınmaya başlandı. İlçede dışarıda sigara içilmesi yasaklandı. Karacasu ilçe Kaymakamı Ahmet Soley, koronavirüs nedeni ile doğru maske kullanımını engellediği gerekçesiyle pazar yerlerinde, ana cadde ve meydanlarda ve kalabalık alanlarda yürürken sigara içmenin yasaklandığını açıkladı. Karacasu ilçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi: "Özel araçlarda sürücü dışında da kişi bulunması durumunda, maske takılmasına ve özel araçlara koltuk kapasitesi dışında yolcu alınmamasına karar verildi. Yasaklara uymayanlara yaptırımlar uygulanacaktır. Alınan bu kurallara aykırı davranan kişiler 1593 Sayılı Umumi Hafzısıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanıp, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi."