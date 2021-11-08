Son dakika haber... KASKİ'den Tomarza'ya 3 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Tomarza ilçesinde 5 mahallede toplam maliyeti 3 milyon 229 bin TL olan kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tomarza ilçesine bağlı Sarımehmetli Mahallesi'nde 4 bin 300 metre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 920 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm ilçelere yatırımların mevcut imkanlar dahilinde hız kesmeden süreceğini ifade etti.

Büyükkılıç, su ve kanalizasyon hizmetinin doğrudan halkın yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise ilçeye desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Proje kapsamında Emiruşağı, Çanakpınar ve Dadaloğlu mahallelerinde ise çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.