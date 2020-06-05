Son dakika haber! Kayseri'de Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Kayseri'de hayırsever Sami İpek tarafından yapılacak olan Mehmet Zahid Kotku - İpek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezinin temeli törenle atıldı.

Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarında bulunan mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait 2 bin 100 metrekare alanda inşaat çalışmalarına başlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmasında, hayırsever Sami İpek'e teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine böyle bir projeye başladıklarını, merkezin tamamlanmasıyla birçok mahalleye hizmet edeceğini belirten Büyükkılıç, "Kayseri, birlik ve dayanışma içinde 16 ilçesiyle el ele, gönül gönülle vererek şehri ve ilçelerini güzelleştirmek için çalışıyor." dedi.

Hayırsever İpek de merkezin hayata geçirilmesi için kendisine yardımcı olan Melikgazi Belediyesine teşekkür etti.

Dua edilerek kurban kesimi gerçekleştirilen tören, katılımcıların butona basarak temele ilk harcı dökmesiyle sona erdi.