Kayseri'deki sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı'nda yurt içinde ve yurt dışında kurban hisseleri ve bayram hediyeleriyle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Derneği, Hasene Yardım Derneği, Yardım Eli İnsani Yardım Derneği, İyilik-Der İnsani Yardım Derneği, Veren-El Derneği gibi pek çok derneğin bayramda yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Taş, şu bilgileri verdi:

" Ribat Eğitim Vakfı, Sudan'da 108, Fildiş Sahilleri'nde 35, Gazze'de 14, Kayseri'de 5 kurban olmak üzere 162 hisse kurban kesti. İnfak çalışmaları kapsamında Gazze'de 2800 dolar, Sudan'da 2100 dolar bağış yaptı.. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 686 hisse kesilerek 2 bin 500 pay et, 1000 pay kıyma ihtiyaç sahibi hemşehrimiz ve muhacirlere dağıtıldı. Türkiye Hasene Derneği'nce 572 büyükbaş (4004 hisse) kesildi. Kayseri İHH Türkiye'nin de içinde bulunduğu 56 ülkede toplamda Kayseri olarak 500 hisse kurban bağışını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kayseri genelinde ise ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ve muhacirlere yönelik 600 aileye kurban payı yardımı yapıldı. Kayseri İHH Arama Kurtarma (KAYİSAR) ekipleri Kurban Bayramı'nda Suriye'nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yüzlerce hisse kurbanın kesimini gerçekleştirdi. Bölgedeki mülteci kamplarında yaşayan yetim çocuklara harçlık ve bayramlık hediye edildi. Verenel Derneği, 9 ülkede 8 bin 504 hisse kurban kesti. Adı geçen ülkelerde kurbanla birlikte gıda, zekat, Kur'an-ı-Kerim dağıtımı yapıldı."

Taş, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak bayram boyunca yaptıkları hayır çalışmalarıyla mahzun gönülleri sevindiren tüm hayır kurumlarını ve gönüllüleri tebrik etti.