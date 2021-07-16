Son dakika haber: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın kardeşinin darbedildiği dava dosyası adli tıpa gönderilecek - Son Dakika

HES Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz'ın dava dosyası, mağdurun yaralanma sonucu herhangi bir uzuv kaybına (kalıcı hasar) uğrayıp uğramadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Daire Başkanlığına gönderildi.

Süper Lig'de geçen yıl 17 Ekim'de Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80'inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, iddiaya göre Gözbaşı'nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor taraftarı Usanmaz tarafından darbedildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızı ise bayıldı.

YENİ SEZON FORMA TANITIM FİLMİNDE OYNAMIŞÖte yandan, Ozan Gözbaşı'nı darbeden Okan Usanmaz'ın takımın 2020-2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenilirken, yaşanan olay sonrası Gözbaşı'nın şikayeti sonrası Usanmaz 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi 'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 28 Aralık 'ta görülen ilk duruşmasında Okan Usanmaz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında sanık Usanmaz hazır bulunurken, şikayetçi Ozan Gözbaşı katılmadı. Gözbaşı'nın avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.MAHKEME, DOSYAYI ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDECEK

Sanık Okan Usanmaz, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ederek, beraatini istedi. Tanık olarak dinlenmesi beklenen mağdur Ozan Gözbaşı'nın erkek kardeşi O.G.'nin eşi ve çocukları ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme hakimi, tanıkların 2'sinin yaşlarının küçük olması nedeniyle dinlenmelerinden vazgeçilmelerine karar verdi. Hakim, mağdurun yaralanmasına neden olan olayda herhangi bir uzuv kaybına neden olup olmadığı ve yaralama sonucu kalıcı hasar bırakıp bırakmadığının tespiti için dava dosyasının İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine göndererek, duruşmayı erteledi.