Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında - Son Dakika

Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında

16.11.2020 12:05
Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında, System.String[]

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının artış göstermesiyle birlikte pazar esnafına fiyat ve kalite denetiminde bulundu.

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri ilçede kurulan 43 semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da günlük olarak denetlediği semt pazarlarında vatandaşın taze ve kaliteli ürün alması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor.

Başkan Turgut Altınok'un talimatı doğrultusunda pazarlardaki sebze ve meyve fiyatları günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurularak fahiş fiyatlı ürün satışının da önüne geçen Keçiören Belediyesi, satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını tek tek denetleyen zabıta ekipleri ile birlikte günlük duyurulan sebze ve meyve fiyat listesi ile pazar tezgahında bulunan fiyatları karşılaştırarak bu uygulamanın sürdürebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Denetimler sırasında "fiyat kurallarına" uymayan pazar esnafına ise ilk etapta uyarıda bulunan ekipler, cezanın tekrarı halinde cezai işlem uyguluyor.

"Fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz"

Konuyla ilgili açılamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz" dedi.

Başkan Altınok, kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda uyararak şunları kaydetti:

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM'ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz." - ANKARA

Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında
Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında
Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında
Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında
Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında
Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında

Turgut Altınok, Keçiören, Zabıta, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keçiören'de semt pazarları sıkı denetim altında - Son Dakika


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