Son dakika haber! Kemalettin Tuğcu vefatının 24'üncü yılında anıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Kemalettin Tuğcu vefatının 24'üncü yılında anıldı

18.10.2020 16:23
Son dakika haber! Kemalettin Tuğcu vefatının 24'üncü yılında anıldı, System.String[]

Son dakika haberi: Çocuk edebiyatında akla ilk gelen yazarlardan olan Kemalettin Tuğcu, vefatının 24'üncü yılında anıldı.

Çocuk edebiyatında akla ilk gelen yazarlardan olan Kemalettin Tuğcu, vefatının 24'üncü yılında anıldı.

Türk edebiyatına 400'ün üzerinde eser kazandıran Tuğcu için, Çocuk Vakfı tarafından Atatürk Kent Ormanı'nda anma etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuk Vakfının kurucusu ve yazar Mustafa Ruhi Şirin, İspanya'dan getirilen zeytin ağacının altında yapılan etkinlikte, çocuklara Kemalettin Tuğcu'yu anlattı.

Tuğcu'nun hayatından, eserlerinden ve çocuklarla olan yakınlığından bahseden Şirin, çocuklara Tuğcu'nun kitaplarından hediye etti.

Şirin, kendisinin hazırladığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının okuyucularla buluşturduğu "Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar" kitabında yer alan, İnci Enginün, Fatih Erdoğan, Ülkü Tamer, Selim İleri, Fatma Barbarosoğlu, Erol Güngör, Orhan Pamuk ve Gülten Dayıoğlu'nun Tuğcu ile ilgili görüşlerini de okudu.

"Çocuk klasiklerinden daha önde olduğu bir dönem"

Mustafa Ruhi Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern Türk edebiyatı çemberinde en çok kitabı Tuğcu'nun yazdığını söyledi.

Tuğcu'nun 29'u yetişkinlere yönelik olmak üzere 439 kitap yazdığına işaret eden Şirin, hiç eğitim almadan kendisini yetiştiren Tuğcu'nun gençlik, aile ve macera gibi farklı türlerde romanlar yazdığını ifade etti.

Şirin, Kemalettin Tuğcu'nun çocuklara okumayı sevdirdiğini vurgulayarak, "Okul çağı çocuklarının ancak yarısının okuma yazma bildiği bir dönemde Kemalettin Tuğcu'nun kitapları çok sayıda basılarak Anadolu'nun en ücra köşesine kadar ulaşırdı. Köy dükkanları dahildir buna. Bir anlamda dünya çocuk klasikleriyle başa baş yarış ettiği, hatta daha önde olduğu bir dönemdir." diye konuştu.

"Hiçbir ekolden etkilenmemiş"

Yeni nesillerin de Tuğcu ve eserleriyle tanışması gerektiğini belirten Şirin, şunları kaydetti:

"Kemalettin Tuğcu bizim hikayemizi, bizden hikayeleri yazdı. Kahramanları bizdendi. Aynı zamanda acıları, yoksullukları, yoksunlukları, çocuk kahramanlarla yaşlıları da yazdı. Bir yönüyle o dönemin sosyolojisi de dikkate alındığında Türkiye'nin ortak paydasıydı."

Şirin, Tuğcu'nun ikinci bir örneği olmadığı değerlendirmesini yaparak, "Hiçbir ekolden etkinlenmemiş, buna karşılık etkilemiş bir yazardır. Bugün onlarca yazarı, Kemalettin Tuğcu etkisinde çocuk kitapları yazmış, çocuk edebiyatına yönelmiş yazarlar olarak düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tuğcu'nun "Çocuk Arkadaşlara" başlıklı şiirini çocuklar için okuyan Şirin, kendi yazdığı kitapları da imzalayarak çocuklara armağan etti.

Etkinlikte ayrıca, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı, kütüphaneci ve yazar Aydın İleri de kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Ruhi Şirin, Kemalettin Tuğcu, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kemalettin Tuğcu vefatının 24'üncü yılında anıldı - Son Dakika


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