Son dakika haber! Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti (4) - Son Dakika

KEPEZLİ MUHTARLARLA BULUŞTU

Antalya'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kundu'daki bir otelde Kepez ilçesinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Kılıçdaroğlu, "Sabah kanaat önderleriyle ve turizmcilerle bir toplantı yaptık. Onların sordukları sorulara içtenlikle cevap verdim. Sizler de bulunduğunuz bölgenin kanaat önderlerisiniz. Vatandaş sorununu gelip size anlatıyor. Biz bu ülkede hep beraber nasıl huzur içerisinde yaşayacağız, onu konuşacağız. Kısır tartışmalar, kısır kavgalar bunları bir kenara bırakmak zorundayız. Bunda benim de sizin de sorumluluğu var. Geleceği konuşmalıyız" dedi.

Dünyanın gelişmesini, büyümesini sağlayan ana unsurun aykırı düşünce olduğuna belirten Kılıçdaroğlu, "Hepimiz aynı şeyi düşünürsek dünya büyümez, gelişmez. Demokrasi tepeden baskıyla oluşmaz, demokrasi tabandan gelir. Üreticinin, çiftinin, emeklinin, işsizin talepleri olacak. Demokrasi bir dip dalgası gibi taşmak zorundadır. Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Belki farkında değilsiniz. Bu topraklarda yapılan ilk seçim, 1833 yılındaki muhtarlık seçimidir. Sizin seçiminizin bu topraklarda ne kadar değerli olduğunu bilmenizi isterim. Muhtarlık kurumu bu kadar değerliyken, bugün gerçekten önem veriliyor mu?" dedi.82 değişik kanunda 354 maddede muhtar adının geçtiği belirten Kılıçdaroğlu, "Bunları ne siz ne de ben biliyorum. Bütüncül bir muhtarlık kanunu yok. Milletvekilini seçen irade sizi de seçiyor. O zaman sizin de bütüncül bir kanuna ihtiyacınız var. Benim vaat etmem ayrı bir şey, bunları sizin talep etmeniz lazım. Milletvekili seçimleri olur, beğendiğiniz partinin altına mührü basarsanız. Siz sanıyorsunuz ki biz milletvekili seçiyoruz. Aslında siz genel başkanların seçtiği milletvekilini seçiyorsunuz. Gerçek anlamda demokrasi için milletin vekilini millet seçmeli. Tıpkı muhtar seçimi gibi" diye konuştu.'İKİNCİ SINIF SEÇİM ALGISI VAR'"Milletvekilleri için nasıl birleşik oy pusulası varsa muhtarlar için de olmalı" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bunun yapılmaması muhtarlık seçimi ikinci sınıf seçimdir algısı yaratır. Hiçbir partiye bağlı olmayan kişiler muhtar olmak için yarışıyor. Niye bir muhtarlık evi yok? Ben biliyorum, çoğu muhtar kirada oturuyor. Bir muhtarın ihtiyacı karşılanabilmeli. Yardımcı büro personeli size niye verilmiyor? Milletvekilinin 3 tane danışmanı oluyor. Belediye başkanlarının zaten ekibi var. Muhtar da seçimle geliyor ne farkı var? Ona da yardımcı olacak birisi lazım. Biz CHP'li belediyeler olarak büro personeli olmayan muhtarlara bir kişiyi görevlendiriyoruz. Ama bu iradeyi kısıtlar. Belediye başkanını kızdırırsam personeli alır diye düşünür. Bunu kamunun kendisi karşılaması lazım. Bunu biz kanun teklifimize ekliyoruz ama siz talep edin."MUHTARA BÜTÇE SAĞLANMASI LAZIMKamu kaynağı tahsis ediliyorsa bu kaynağın denetlenmesi gerektiğini dile getiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Köy tüzel kişilikleri kaldırıldı. Bunu niye vermiyorsunuz? Neden malları ellerinden aldınız? Muhtar aynı, köy aynı. İsmi sadece mahalle oldu. Onların iade edilmesi lazım. O yapı olduğu gibi korunuyor zaten. Sizin niye bütçeniz yok? Belediyelerin bütçesi var. Sizlere de bir bütçe sağlanması lazım. Belediye başkanı emlak vergisi topluyor mu? O toplanan emlak vergisinin yüzde 1'ini muhtarlığa ayırmak lazım" dedi.MUHTARLAR BİRLİĞİ KURULMALIMuhtarların belediye meclislerine katılması gerektiğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Mahallenizle ilgili belediye bir karar alır, ancak sizin haberiniz bile olmaz. Ne olması lazım? O mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa muhtar belediye meclisinin o toplantısına katılmalı, söz ve oy sahibi olmalı. Bunun için yasanın değişmesi gerekiyor. Kanun sizleri kamu kurumu olarak tanımıyor. Siz kamu kurumu gözükmediğiniz için belediyeler sizlerle iş birliği yapamıyor. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalı. Belediye başkanına, milletvekiline oy veren vatandaş size de oy verdi" diye konuştu.'ONLARA OY VEREN VATANDAŞ SİZE DE VERDİ'Muhtarlığın demokrasi standartlarına uygun olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İzinli olduğunuz günde ödenekleriniz kesintiye uğruyor. Ne için? Milletvekili izin aldığında maaşında kesinti var mı? Niye sizin ödeneklerinizde kesinti oluyor? Neden? Siz de seçimle geldiniz. Onlara oy veren vatandaş size de verdi. Muhtarlık kurumunun demokrasi standartlarına uygun olması lazım. Bütün bu çerçeve içerisinde hepimizin düşünmeye ve siyaseti demokratik çerçevede tekrar inşa etmeye ihtiyacımız var. Sizden sadece demokrasiye sahip çıkın talebim var. Ağacın da kuşun da kurdun da bu topraklarda hakkı vardır."