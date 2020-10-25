Son dakika! Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika

Son dakika! Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde kazı çalışması başlatıldı
25.10.2020 11:03
Son dakika gündem haberi... UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde başlatılan kazı çalışmalarında zemin ve yüzey araştırması yapılıyor.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin karada bulunan bölümünde başlatılan kazı çalışmalarında zemin ve yüzey araştırması yapılıyor.
Mersin Müze Müdürlüğü öncülüğünde kalenin zemininde gerçekleştirilen çalışmalar, 2 arkeolog tarafından yürütülüyor.
Bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmasının kasım ayında tamamlanması planlanıyor.
Tarihi kalenin karada bulunan bölümündeki çalışmaların ardından ziyarete açılacağı öğrenildi.
Son Dakika Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi