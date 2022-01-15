Son dakika haber: Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde Dinçer Solhan ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi tabanca ile Solhan'a ateş ederek ağır yaraladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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