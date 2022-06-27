Son dakika haber! Konya'da evinde çalıntı bisikletler bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya'da evinde çalıntı bisikletler bulunan zanlı tutuklandı

27.06.2022 11:25
Son dakika haber! Konya'da evinde çalıntı bisikletler bulunan zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Konya'da, çaldığı öne sürülen bisikletleri evinin bodrumunda saklayan şüpheli tutuklandı.

Konya'da, çaldığı öne sürülen bisikletleri evinin bodrumunda saklayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Aymanas Mahallesi'nde, 3 bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bisikletlerin çalındığı saatte sokaktan geçen minibüsün, çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Yılmaz A'ya ait olduğunu tespit etti.

Zanlının evine operasyon düzenleyen ekipler, ikametin bodrumunda çalıntı beş bisiklet ele geçirdi.

Polis, şüpheliyi gözaltına aldı, bisikletleri ise sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'da evinde çalıntı bisikletler bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Konya'da evinde çalıntı bisikletler bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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