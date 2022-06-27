Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bisikletlerin çalındığı saatte sokaktan geçen minibüsün, çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan Yılmaz A'ya ait olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Konya'da evinde çalıntı bisikletler bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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