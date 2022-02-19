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Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı - Son Dakika

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı

19.02.2022 14:30

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı (5)REHBER ARAÇ SAVRULDU, ŞARAMPOLE DEVRİLDİKonya'da 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandı kazada yaralanan rehber Efe Taş, yaralıları ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü.

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı (5)

REHBER ARAÇ SAVRULDU, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Konya'da 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandı kazada yaralanan rehber Efe Taş, yaralıları ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü.

Efe Taş, Konya'ya kadar 3 mola verdiklerini ve 4 saatte bir şoförlerin değiştiğini belirterek, "Buzlanma ve tipi vardı. Havada karanlıktı. Araç savrulunca kaptan hakimiyetine kaybetti ve sağ şarampole devrildi. Aşağıda kalan da vardı. Ben en öndeydim ve emniyet kemerim bağlıydı. Herkese de uyarılar yaptık. Emniyet kemerinizi bağlayın diye ona rağmen çok feciydi. Hızımız da yavaştı. Buz olunca ve rüzgarda savrulunca araç yoldan çıktı"dedi.

Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı

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Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret Konya Valisi Özkan'dan otobüs kazasında yaralananlara ziyaret Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişine kapatıldı

Vahdettin Özkan, Süleyman Soylu, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da tur otobüsü devrildi 6 ölü, 41 yaralı - Son Dakika
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