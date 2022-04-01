Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi

01.04.2022 16:03
Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri: Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa verildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa verildi.

Çumra Devlet Hastanesi morgundan alınan Osman ile Asiye Ermiş'in cenazeleri, Karapınar ilçesi Karakışla Mahallesi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi.

Kazanın, çiftin 7 yaşındaki şeker hastası kızları Nazlı'yı hastaneye götürdükleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

A.S. idaresindeki tır ile Osman Ermiş'in kullandığı otomobil, Büyükaşlama Mahallesi Sazlıpınar Kavşağı'nda dün çarpışmış, kazada Osman ile Asiye Ermiş hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi
Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi

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Devlet Hastanesi, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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