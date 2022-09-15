Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ

15.09.2022 15:36

Son dakika haber: KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Umut Ünlü (8), 25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Umut Ünlü (8), 25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünlü, 'Kuzenlerimle oynamayı, danalarımı görmeyi özledim. dedi. Ereğli'nin Barbaros Mahallesi'nde, Ağustos ayında sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u, komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Umut, yoğun bakımda geçirdiği 4'üncü günde ancak gözlerini açtı.

Umut Ünlü'nün tedavisini gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, 'Umut'un kafa tasında, karnında, sırtında ve kasıklarında dikişleri vardı. Bütün dikişleri alındı. Yara bakım tedavileri artık evde bakım düzeyine geldi. Bundan sonra Umut'un tedavisi evde devam edecek. Çocuk psikiyatri uzmanımız da Umut'u değerlendirdi. Psikolojisinin iyi olduğu ve ilaç tedavisine gerek olmadığını söyledi. Genel olarak iyi, morali yerinde. Bugün itibariyle de taburcu ediyoruz dedi.

'DANALARIMI GÖRMEYİ ÖZLEDİM'

Vücudundaki yaraları iyileşen ve dikişleri tamamen alınan Umut Ünlü, 'Kuzenlerimle oynamayı, danalarımı görmeyi özledim. dedi. Ünlü, bugün tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi

YORUMLAR
500
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi Köpeklerin saldırısına uğrayan Umut, 25 gün sonra taburcu Köpeklerin saldırısına uğrayan Umut, 25 gün sonra taburcu
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ereğli, Konya, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:59 Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri birliği Bayraktar TB2 SİHA'larla yok etti
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement