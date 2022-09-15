Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, sokakta oynarken 4 sahipsiz köpeğinin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Umut Ünlü (8), 25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünlü, 'Kuzenlerimle oynamayı, danalarımı görmeyi özledim. dedi. Ereğli'nin Barbaros Mahallesi'nde, Ağustos ayında sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Umut Ünlü, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u, komşuları kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Umut, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Umut, yoğun bakımda geçirdiği 4'üncü günde ancak gözlerini açtı.

Umut Ünlü'nün tedavisini gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Uğur, 'Umut'un kafa tasında, karnında, sırtında ve kasıklarında dikişleri vardı. Bütün dikişleri alındı. Yara bakım tedavileri artık evde bakım düzeyine geldi. Bundan sonra Umut'un tedavisi evde devam edecek. Çocuk psikiyatri uzmanımız da Umut'u değerlendirdi. Psikolojisinin iyi olduğu ve ilaç tedavisine gerek olmadığını söyledi. Genel olarak iyi, morali yerinde. Bugün itibariyle de taburcu ediyoruz dedi.

'DANALARIMI GÖRMEYİ ÖZLEDİM'

Vücudundaki yaraları iyileşen ve dikişleri tamamen alınan Umut Ünlü, 'Kuzenlerimle oynamayı, danalarımı görmeyi özledim. dedi. Ünlü, bugün tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi